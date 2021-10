Liga de Mayores: Femenina Zaninetti se quedó con el segundo triangular

En la jornada del domingo se llevaron a cabo los segundos triangulares de la Liga de Mayores Provincial Femenina donde el Club Zaninetti fue local de Rowing de Paraná y Urquiza de Santa Elena.

El primer duelo del día fue para Zaninetti por 20 a 0. Mientras que en horas de la tarde Rowing dió la sorpresa al derrotar al CUSE 54 – 47. En el partido final del triangular Zaninetti derrotó a Urquiza 67 a 46.

Resultados

Zaninetti 20 vs Rowing 0, Rowing 54 vs Urquiza 47, Zaninetti 67 vs Urquiza 46.

El próximo fin de semana se disputará el último triangular de la primera Fase en la ciudad de Paraná.