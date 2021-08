Liga de Mayores: Zaninetti y un final para la polémica en Santa Elena

Aún no se acallan los ecos de la derrota de Zaninetti ante Urquiza de Santa Elena por 69 a 67. Es que además de una final muy apretado en el noroeste entrerriano, hubo polémica en el tiro final, Zaninetti protestó un toque de red que no fue ratificado por los árbitros.

captura de video



El cierre entre Urquiza y Zaninetti en Santa Elena fue muy parejo, Valentín Schepens pidió tiempo muerto a falta de 9 segundos en el reloj, tras los dos tiros libres de Forastieri que desnivelaron el marcador cuando estaban igualados en 67.

Tras el minuto, Zaninetti repuso del costado dos puntos abajo, la pelota se ensució al pasar por la zona pintada y Saverio Díaz asistió a Sergio Ravina que esquivó dos marcas y lanzó al aro, la pelota rebotó en el soporte y coqueteó con el aro pero sin ingresar. Desatando el delirio de la parcialidad local que pudo festejar tras la habilitación de gobierno para el regreso a las canchas. Pero simultáneamente, tanto el entrenador de Zaninetti como los jugadores, reclamaron un toque de la red durante el lanzamiento por los jugadores de Urquiza, lo que validaría el lanzamiento por reglamento.

Sin embargo, los árbitros Ramiro Barón y Maximiliano Robles, debieron recurrir al video arbitraje para determinar si el reclamo tenía validez o no. Tras analizar la jugada, determinaron que el reclamo no era positivo, cosa que claramente se puede observar en distintos videos en redes sociales. Curiosamente el CUSE decidió no hacer streaming del partido, generando muchas suspicacias, además de privar la visualización del juego para todos aquellos que no concurren a la cancha.

Habrá que ver si Zaninetti presenta un reclamo oficial, o quedarán en la nada los reclamos, de momento el Club Urquiza de Santa Elena quedó como único líder con un récord de 6 victorias y dos derrotas, seguido por Zaninetti y Bancario con un récord de 5 y 3. El fin de semana próximo los dos últimos juegos de la fase regular.