Liga Española: El Elche de Almirón sorprendió al Valencia

Los “franjiverdes”, dirigidos por Jorge Almirón, vencieron 2 a 1 al equipo “Che” en uno de los duelos de la fecha siete del campeonato. Iván Marcone y Emiliano Rigoni fueron titulares en el vencedor.



Elche, dirigido por el argentino Jorge Almirón, superó a Valencia por 2-1 como local, en la apertura de la séptima fecha de la Liga de España.

Los goles en el ganador fueron de Josan (16m. PT) y Fidel (37m. ST) y en Valencia marcó Toni Lato (29m. ST).



En Elche estuvieron como titulares los argentinos Iván Marcone (ex Boca) y Emiliano Rigoni (ex Independiente) y en el banco se sentaron Diego Rodríguez (ex Rosario Central) y Juan Sánchez Miño (ex Independiente).



Con esta victoria, Elche tiene 10 puntos aunque dos juegos menos, ya que debe ante Barcelona (fecha 1) y Sevilla (fecha 2), y Valencia tiene siete unidades.