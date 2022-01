Liga Federal: Comienza una nueva era en la tercera categoría del básquet nacional

Este viernes dio comienzo la tercera categoría del básquetbol nacional, que para esta edición contará con 102 equipos y una enorme cobertura geográfica.



Después de varios meses de receso y torneos Pre-Federales en todo el país que definieron nuevos integrantes, este viernes arranca oficialmente la Liga Federal, tercera categoría del básquetbol argentino. Será una edición histórica con la participación récord de 102 equipos y una extensa cobertura geográfica, ya que 20 de las 24 federaciones que componen la CAB tendrán representantes.

Los equipos estarán organizados en ocho divisiones por cercanía regional y algunas de ellas estarán a su vez subdivididas en zonas. Las ocho zonas serán: NOA, Cuyo, NEA, Entre Ríos, Córdoba-Santa Fe, Región 1, Patagonia y Buenos Aires-FeBAMBA. Se jugará la primera etapa dentro de cada división hasta la primera semana de Mayo. A partir de esa fecha los cuatro clasificados de cada división accederán a la siguiente etapa cruzándose de la siguiente manera: NOA vs Cuyo, NEA vs Entre Ríos, Córdoba-Santa Fe vs Región 1 y Patagonia vs Buenos Aires-FeBAMBA.

La División Entre Ríos tiene 14 clubes todos de la misma provincia y es de las mas numerosas del interior del país.

DIVISIÓN ENTRE RÍOS: BH De Gualeguay; Sportivo Peñarol de Tala; Atlético Rosario del Tala; Capuchinos de Concordia; Central Entrerriano; Centro Bancario Gualeguay; Ferrocarril Concordia; Racing de Gchú; Regatas Uruguay; Social y Deportivo Luis Luciano; Social y Deportivo San José; La Unión de Colón; Neptunia de Gchú y Olimpia de Paraná.