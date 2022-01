Liga Federal de Básquet: Guido Dellavedova palpita el debut de Regatas Uruguay

El equipo del Club Regatas Uruguay que dirige técnicamente Santiago Rimoldi, comienza su camino en la nueva Liga Federal, cuando reciba en el Juan José Garro, el próximo sábado 29/01, a partir de las 21:30 horas, a su par Central Entrerriano de Gualeguaychú.

Dellavedova estuvo en el Celeste, en el Torneo Federal de Transición del 2021



Los que representarán a “La Histórica” y como es costumbre de este Club, será un plantel de muchos jóvenes de la institución y otros productos del programa de “reclutados” que lleva a cabo desde hace varios años Regatas Uruguay.

Quiénes acompañarán a “Tato” Rimoldi en el banco éste sábado serán, Dellavedova, Raúsch, Aguirre, Angelino, Riquelme, Scevola Thiago, Fernández, Yaben, Cherot, Di Meo y Scevola Tobías, aún resta confirmar quién será el jugador número 12 que se sume a la lista.

Guido Dellavedova, es una de las piezas claves de este equipo y habló en la previa del partido. “Me siento muy cómodo y contento en Regatas, gracias a que mis compañeros y el cuerpo técnico me hacen sentir así. Me dan mucha libertad y confianza en el día a día”. Y agregó “estoy muy motivado para esta nueva temporada.”

Además, hizo referencia a cómo ve al equipo para el nuevo Torneo “lo veo muy bien, creo que ya tenemos un camino y un objetivo marcado. Estamos trabajando muy duro todos los días para llevarlo de la mejor manera posible” añadió también, “estoy muy contento por el grupo que armamos, creo que es muy unido. Y los chicos que llegaron se sumaron muy bien en ese aspecto.”

El uruguayense de 24 años es el base del equipo y analizó un poco al rival, “el equipo al que nos vamos a enfrentar no los he visto, pero algunos jugadores los conozco y sé que van a ser un rival duro e intenso para enfrentar.” Prensa Regatas Uruguay.