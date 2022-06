Liga Federal Femenina: Rocamora comienza a jugar 4tos de final con U. Florida

A partir de las 21:30 de éste viernes Rocamora enfrentará a Unión de Florida por el cuadrangular de cuartos de final de la Liga Federal Femenina. Será su primer juego, el sábado enfrenta a Vélez y el domingo cerrará la participación ante Regatas de San Nicolás.



Nuevamente Rocamora se enfrenta a un viejo conocido: Unión Florida, rival histórico desde que comenzó este proyecto allá por el 2015 con su primera participación en Liga Federal, Super Liga y Liga Femenina. Desde el viernes, por los Cuartos de Final de la Liga Federal volverán a verse las caras en una instancia decisiva.

Con transmisión en vivo de Básquet Pass el equipo de Laura “Lali” González buscará comenzar con un triunfo, deberá ganar dos juegos para asegurar un lugar. Para esta noche, la entrenador Roja no contará con Clara Montañana y Delfina Cergneux convocadas a a la preselección U17, pero dentro de su roster a un grupo de jugadoras importantes que están sosteniendo el equipo, como los casos como los casos la experimentada Antonella González, Irina Figueroa, Paula Santini, Inés Fernández

El plantel: Irina Figueroa; Antonella González; Florencia Respaud; Inés Fernández; Paula Santini, Melanie Izaguirre Delsart; Martina Schunk; Avril Torres; Avril Saint Paul; Florencia Fernández; Agustina Rodriguez; Anabella Dutra

Programa Grupo B – En Unión Florida, Vte. López, Buenos Aires

Viernes 24 de junio: 19:00 Vélez Sarsfield vs. Regatas San Nicolás. 21:30 Unión Florida vs. Tomás de Rocamora.

Sábado 25 de junio: 18:00 Tomás de Rocamora vs. Vélez Sarsfield. 20:30 Regatas San Nicolás vs. Unión Florida.

Domingo 26 de junio: 17:00 Tomás de Rocamora vs. Regatas San Nicolás. 19:30 Unión Florida vs. Vélez Sarsfield.