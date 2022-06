Liga Federal Femenina: Rocamora venció a Juventud y se acerca a los 4tos de Final

En un partido que terminó siendo más ajustado que buena parte de su desarrollo, este miércoles, Tomás de Rocamora derrotó a Juventud Unida de Gualeguaychú por 57-46 a dos fechas de cerrar la Zona Litoral en la Liga Federal Femenina.

Las Rojas vuelven a estar segundas y con ventaja respecto de dos de los rivales directos. Paula Santini fue la goleadora del equipo con 16 puntos mientras que Inés Fernández sumó 15 y 9 rebotes. Sofía Mondragón terminó como goleadora del juego con 18 unidades.

Las Rojas, que recuperaron algunas de las jugadoras que no habían estado frente a Ben Hur por una intoxicación gástrica como Irina Figueroa y Delfina Cergneux, no pudieron imponer su ritmo desde el comienzo del juego. Hacia la mitad del cuarto el tablero mostró un mezquino 4-2 pero, fundamentalmente, hubo pocas acciones limpias en el rectángulo. En los últimos dos minutos tres apariciones de Clara Montaña, con seis puntos, rompieron la modorra y las locales se marcharon arriba 12-3.

Rocamora tomó una ventaja de once puntos en los primeros pasajes del segundo cuarto (16-5) tras dos libres de Paula Santini pero después mejoró la visita que metió un parcial 7-0 con dos apariciones de Sofía Mondragón y un triple de Viviana Chutchurru; que terminó siendo el primero de la noche (16-12). Laura González usó un tiempo muerto, el equipo volvió a manejar el juego y a despegarse y entonces fue Leo Villagra el que paró las acciones (22-14). Antes de irse al descanso Julieta Irigoytía sumó el segundo triple pero el local se marchó con una buena ventaja (28-20).

Cuando volvieron a jugar Rocamora se adueñó decididamente del trámite con seis puntos en fila de la siempre rendidora Inés Fernández (34-20). Lógicamente llegó un tiempo muerto de la visita, que recién pudo cortar la sequía sobre la mitad del cuarto a través de Mondragón y después que el Rojo llegara a un parcial 10-0. Solo faltaba el triple y llegó desde las manos de Santini y, a continuación, Flor Fernández debutó con doble y libre facturado para la máxima de la noche (45-23). Repuntó en el tramo final Juventud de la mano de Chutchurru y el tablero quedó 49-34.

El juego tuvo un último cuarto no vibrante pero sí emotivo porque Mondragón se cargó el equipo al hombro y Juventud se metió en partido. Sofía anotó de dos, desde la línea y hasta un triplazo (51-42). Para Rocamora fue un verdadero dolor de cabeza la zona que propuso el equipo visitante que siguió limando hasta ponerse a solo cinco puntos (51-46). Luchó hasta donde pudo Juventud, no le dio para más y Rocamora lo terminó sellando desde la línea con Inés Fernández y Santini. Ganaron las Rojas, que vuelven a posicionarse segundas y con muchas cosas a favor para llegar a los Cuartos de Final.