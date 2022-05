Liga Federal: Programa para Regatas para la Reclasificación

Comienza este fin de semana, la fase de reclasificación en la Liga Federal 2022. Donde Regatas Uruguay enfrentará, al mejor de tres partidos, a Central Entrerriano de Gualeguaychú.

El Cele finalizó la fase regular en el tercer puesto de la División Entre Ríos y el Rojinegro en el puerto seis. Es por eso que los de Concepción del Uruguay tienen la ventaja deportiva y definirán la serie en el Garro.

JUEGO 1 – CENTRAL vs. REGATAS | 8 DE MAYO, 20:00 HORAS. ESTADIO JOSÉ MARÍA BÉRTORA

JUEGO 2 – REGATAS vs. CENTRAL | 11 DE MAYO, 21:00 HORAS. ESTADIO JUAN JOSÉ GARRO

JUEGO 3 (de ser necesario) – REGATAS vs. CENTRAL | 13 DE MAYO, 21:00 HORAS. ESTADIO JUAN JOSÉ GARRO

El ganador de la serie, se enfrentará, en la primera fase de los Playoffs, con el segundo de la Zona NEA: Regatas de Resistencia.