Liga Federal: Regatas juega en Chaco el segundo juego de la serie

El Celeste de Concepción del Uruguay partió este jueves rumbo a la provincia de Chaco para disputar hoy viernes desde las 21 horas el juego 2 de la serie por los Octavos de Final de Conferencia. Si gana pasará a los Cuartos de Final, si pierde habrá tercer partido mañana.



Tras haber disputado el pasado lunes, el primer partido de la Serie de Octavos de final de la Division Entre Rios/Division NEA, los dirigidos técnicamente por Santiago Rimoldi llevan la ventaja, tras haber ganado el juego 1 en el Juan José Garro, por 78-59. Ahora, buscarán liquidar la serie en el Estadio 1 de Regatas de Resistencia.

En la mañana del jueves, desde la sede del club Celeste ubicada en Boulevard Irigoyen 16, los jugadores y el cuerpo técnico del plantel, partieron rumbo a Resistencia, llevando consigo también, la ilusión y el apoyo de todos sus hinchas, pensando en el pase a Cuartos de Final de la Liga Federal 2022.

“Tato” Rimoldi cuenta con su plantel completo para disputar el partido que será el viernes 20/05, a partir de las 21:00 horas.

En lo que respecta a los demás juegos de la División Entre Ríos/NEA, jugarán en Colón, La Unión vs Sarmiento de Resitencia(1-0), en Gualeguay Centro Bancario vs San Martín de Curuzú (0-1) y Tokio de Posadas vs Racing de Gualeguaychú (0-1).