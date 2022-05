Liga Federal: Regatas se quedó al final y perdió de local ante Tokio

En el primer juego de los cuartos de final de la División Entre Ríos/NEA, Regatas Uruguay cayó por 79 a 71 ante Tokio de Posada, Misiones. El pivot Santiago González fue la figura y goleador de la visita con 30 puntos, en Regatas Dellavedova anotó 21 y Julián Fernández 20.

El conjunto misionero ganó por 79 a 71 tras un gran último cuarto y ahora Regatas deberá ganar dos de visitante si quiere seguir en carrera. En la primera parte Regatas a partir de la efectividad externa pudo doblegar a un rival que también fue efectivo y castigó cuando le dieron el tiro. En la pintura Saavedra ganaba rebotes pero no aportaba puntos. En cambio en la visita González intratable lideraba los visitantes.

En el complemento Tokio limó una desventaja de 12 puntos a base de triples y el persistente trabajo defensivo en zona. Regatas sin juego interno y puntería sucumbió ante un rival que fue inteligente para llevarse la victoria a Misiones. El sábado se jugará el segundo capítulo y el Celeste deberá ganar o no habrá mañana.

Regatas Uruguay 71: Dellavedova, Guido 21, Cherot, Amadeo 0, Rausch, Nicolás 6, Angelino, Franco 7, Yaben, Manuel 4, Saavedra, Guillermo 4, Aguirre, Agustin 9, Dato, Martiniano 0, Fernández, Julian 20. Entrenador Santiago Rimoldi.

Tokio 79: Landi, Lucas 9, Santa Cruz, Gonzalo 0, Viana, Mateo 3, González, Santiago 30, Ramírez, Juan Cruz 8, Gómez Echechurre, Mariano 10, Romero, Walter Ariel 4, Flamig, Leandro 14, Monteros, Leandro Gabriel 1, Gallardo , Agustín 0 Y Flores, Imanol 0.

Entrenador: PONISSI, AGUSTIN

Parciales: 23 – 21, 24 – 18, 18 – 21, 6 – 19.

///////////////////////////////

Liga Federal Femenina

En suplementario Rocamora festejó ante Zaninetti

Tomás de Rocamora sumó este miércoles otra alegría dentro de la Liga Femenina de Básquetbol tras ganarle 62-58 al Presbítero Andrés Zaninetti en tiempo suplementario (57-57). Las Rojas, que fueron más efectivas en el cierre, tuvieron a Paula Santini como máxima anotadora con 15 puntos; seguida por Irina Figueroa con 12, quien logró un triple clave para el triunfo. En las locales no alcanzó el trabajo de Liliana Tamburlini, 15 puntos y 14 rebotes, y Nerea Schmidt, 25 unidades y 8 tableros.

El encuentro en el Cilindro Amarillo tuvo un dominio inicial de Zaninetti que, a través del goleo de Nerea Schmidt y Lili Tamburlini, logró ponerse 7-2 adelante. Luego llegó la reacción de las Rojas –vestidas de negro-, con Antonella González y Paula Santini como estandartes y se marcharon al primer descanso 13-16.

Arrancó el segundo tramo y un buen pasaje de González le sirvió a Rocamora para escaparse en el tablero. Tuvo que reaccionar el elenco Amarillo pero no le duró mucho la alegría porque Rocamora volvió a tomar el control y finalmente se fueron a descansar 26-32.

Cuando volvieron al rectángulo el trámite de juego fue decididamente otro, desde las manos de Schmidt, Zaninetti cerró un tremendo parcial 20-7 con un triplazo de Quiroga y quedó arriba 46-39.

Después de ese parcial fuera de contexto el partido volvió a la paridad en el último cuarto. Se fueron prestando el dominio, Santini apareció con otro triple pero después no pudo sellar el triunfo desde la línea y Schmidt lo igualó con dos libres para forzar el tiempo extra (57-57).

El suplementario se jugó con mucho nerviosismo, a los dos les costó convertir hasta que Irina Figueroa destrabó las cosas con un triple. Zaninetti ya no tuvo la misma claridad y eficacia, Inés Fernández -18 rebotes- selló un parcial 5-1 desde la línea y Rocamora consiguió así su primer triunfo como visitante.