Liga Federal: Regatas viaja a Concordia para enfrentar a Capuchinos

Tras tres derrotas al hilo y en el marco de la fecha 16 de la División Entre Ríos de la Liga Federal, el Celeste viaja a la Capital del Citrus para medirse con Capuchinos de dichas ciudad. Regatas que se mantiene en puestos de clasificación y quiere seguir prendido arriba.

Esta noche desde las 21,30 horas, Regatas Uruguay visita al Centro Ex Alumnos Capuchinos de Concordia en el Gigante Verde en el marco de la fecha 16 de la Liga Federal. El Celeste viene de tres derrotas al hilo y querrá cortar la racha negativa para no perder lugares entre los que pelean arriba en la tabla.

Si bien dos de las derrotas de Regatas fueron de visitante (ante La Unión y Central Entrerriano), Capuchinos obtuvo una de sus dos victorias en el certamen ante Regatas en el Garro.

Capuchino solo ha ganado dos de 15 partidos disputados y viene con una seguidilla de caídas que seguramente el entrenador Maximiliano Visso querrá cortar ante Regatas.

Tras este partido Regatas volverá a jugar éste sábado como local ante Luis Luciano en el Juan José Garro. Una victoria en tierras concordienses sería un buen aliciente para enfrentar a Luis Luciano el próximo sábado.

Otros partidos para hoy: 21hs San José vs Peñarol, 21hs Luis Luciano vs At. Tala, 21hs Bancario vs Ferro, 21hs Neptunia vs Olimpia.

**