Liga Femenina: Antonella González llegó a los 100 partidos en la Liga Femenina

¡Histórico! Este jueves Antonella González se convirtió en la primera jugadora en la Liga Femenina en cumplir 100 partidos. Su inicio con la camiseta de la Estrella de Berisso y la continuidad con su amado club Tomás de Rocamora, orgullo de Concepción que sigue escribiendo la historia en la página grande del básquet nacional.

Antonella González, la capitana del equipo que participa en la Liga Nacional Femenina, tuvo sus inicios con la camiseta de La Estrella de Berisso, luego, en las posteriores Ligas y hasta la presente vistió la camiseta Roja. Hoy nos cuenta la sensación de estos cien partidos en la Liga Femenina: “Te digo la verdad, no estaba enterada de esto de los 100 partidos, realmente no me puse a analizar y a sacar cuentas, si me decís es real te digo naaa. Quizás me hace sentir un poco más experimentada, pero lo tomo como lo que es: un partido más en historia, en mi relación con el básquet, en mi amor por este deporte y por los colores que hoy me toca defender… Si vos me preguntas donde quisiera cumplir los 100 partidos, definitivamente es en el Club Tomás de Rocamora. Para mi esto es la gloria”.

¿Sos consciente que estas escribiendo historia en la página del básquet nacional?

“Quizás uno no se da cuenta hasta tiempo después. Hoy me toca vivirlo y no lo creo, juro que lo disfruto al máximo. Se me vienen muchísimos recuerdos: mis abuelos, mi abuela, mi papá, mi mamá, cada una de mis hermanas y mi hermano, mis entrenadoras/es, mis amigas y amigos del club, las tardes y noches enteras que pasé en Rocamora…todo esto hizo que hoy esté acá. Mi familia Walter y Madi han sido mis pilares en este último tiempo, es inevitable no recordarles y agradecerles por permitirme hacer lo que amo”.

Sus primeros segundos en la Liga Femenina fueron con la camiseta de La Estrella de Berisso un 17 de junio de 2017, donde fue derrota de “Las Cebras” por 70 a 65. Antu jugó 16:45, convirtió 4Pts, Valoración 7. Antonella recuerda sus inicios a nivel nacional y el esfuerzo que hacía para poder jugar: “Recuerdo mis inicios en una Liga nacional teniendo 17 años con Central Entrerriano, ahí di mis primeros pasos. Luego tuve la posibilidad de jugar con Estrella de Berisso lo que es hoy la Liga Femenina, viajando en colectivo hasta Lanús para encontrarme con el entrenador y alguna de mis compañeras y de ahí nos íbamos en auto hasta Berisso, eran dos horas y a veces más hasta llegar a destino, volver a las 00 o más a casa y volver a arrancar al otro día. La verdad que fue un esfuerzo terrible pero lo disfruté muchísimo, sino no hubiese hecho lo que hice. Luego de eso ves las cosas de otra manera, volver y tener la posibilidad de jugar en tu club no tiene precio”.

¿Qué cambió de ese inicio a hoy?

“Cuando uno está fuera de casa y vuelve valora otras cosas, el estar cerca de los suyos, los momentos en el club, las charlas con los niños/as que andan dando vueltas por el playón (que son el fiel reflejo de lo que viví años anteriores). La mirada es otra, siempre digo que somos privilegiadas de poder jugar una Liga Nacional con los colores de mi amado club y cerca de casa. Siempre digo, y a veces soy reiterativa en esto porque lo viví en carne propia, valoremos, agradezcamos al club, a los dirigentes/as que están haciendo un esfuerzo enorme por estar donde estamos hoy, de poder jugar lo que jugamos y por hacer del básquet algo mejor. Agradezcan por tener la posibilidad de en 10 minutos estar en el club, de poder entrenar e irse a casa. Quizás sean pequeñas cosas que valoro y me interesa que las chicas y los chicos también lo hagan, porque no les sucede a todas/os, hay quienes no tienen esa posibilidad. Pero para conseguir eso hay que entrenar, esforzarse y trabajar duro”.

Los números de Antonella

2017: 12 Partidos con La Estrella de Berisso

2018: 35 Partidos con Rocamora (Apertura y Clausura)

2019: 21 Partidos con Rocamora

2021: 15 Partidos con Rocamora

2021/2022 : 12 Partidos con Rocamora

2022: 5 partidos.