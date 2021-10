Liga Femenina de Basquet: Las Rojas jugaron su primer amistoso

Rocamora sumó su primer partido de preparación de cara a la Liga Femenina y fue con una victoria. En el Julio César Paccagnella, las Rojas vencieron por 85 a 41 a Zaninetti, que se prepara para la competencia provincial.

Reconociendo la importancia de agarrar ritmo de competencia luego de una fuerte pretemporada, eso es lo que busca la coach Laura González en esta recta final de preparación, previó al debut en la Liga Nacional Femenina que será el 23 de octubre ante Corrientes Básquet. Las Rojas jugaron su partido ante Zaninetti por el Torneo Local y se llevaron un triunfo por 85-41. Cinco destacadas con doble dígito: Sabrina Scévola 16, Valeria Fernández 16, Antonella González 11, Celeste Selent 10 e Irina Figueroa 10 Pts.

De principio a fin el partido fue para Rocamora que tuvo calificativos positivos: esfuerzo, actitud y un buen volumen de juego.

Rocamora: Celeste Selent 10; Irina Figueroa 10; Turowiez 2; Aylén Ayala 5; Juana Paiz 2; Valeria Fernández 16; Valentina Procura 7; Sabrina Scevola 16; Antonella González 11; Villanueva 2; Leona López 4; Florencia Respaud 0;

Entrenadora: Laura González

Parciales: 25-8 / 17-5 : (42-13) ; 19-11 / 24-17: (43-28): 85-41

El fixture

-Sábado 23 de octubre / Sede CABA

Corrientes Básquet vs. Rocamora

-Domingo 24

Rocamora vs. Unión Florida

-Viernes 5 de noviembre / Sede CABA

Quimsa vs. Rocamora

-Sábado 6

Catamarca vs. Rocamora

-Domingo 7

Rocamora vs. Obras