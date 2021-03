Liga Femenina de Básquetbol: Rocamora perdió con Quimsa y hoy se define al campeón

Rocamora no pudo dar el batacazo y quedarse con el segundo triunfo al hilo en el Final 4 de La Liga Femenina de Básquetbol y cayó por 81 a 70 ante Quimsa. De todas maneras, hoy enfrentará la última fecha con chances de ser campeón, aunque las chicas ya no dependerán de sí mismas.

Luego de un primer cuarto completamente parejo, el equipo de Santiago del Estero comenzó a encaminar la victoria en el segundo cuarto, cuando con un parcial de 21 a 12 estableció las primeras diferencias en el marcador.

El inicio del segundo tiempo mantuvo la sintonía y un arranque 13 a 4 llevó las diferencias a la máxima de 19. Hubo tiempo para la reacción de las entrerrianas, que lucharon para mantenerse en juego, pero Quimsa no les dio chances y se mantuvo como claro dominador del encuentro y sellar el partido con comodidad.

Pese a la derrota, Rocamora todavía no quedó afuera de la pelea, pero ya no dependerá de sí mismo sino que deberá ganarle hoy a Berazategui y esperar, en primera medida, que Quimsa no pueda imponerse ante Obras en la jornada.

Síntesis

Rocamora 70: Rocío Díaz 30, Tiziana Huici 2, Sabrina Scevola 14, Candela Chiaia 6, Milagros Maza 15 (F.I.); Antonella González 3.

Quimsa 81: Mabel Martínez 2, Celia Fiorotto 20, Manuela Ríos 8, Johanna Puchetti 25, Luciana Delabarba 11 (F.I.); Lucía Boggetti 3, Victoria Lara 2, Rocío Iturre 3, Yulianne Rodríguez 7.