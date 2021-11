Liga Femenina de Mayores: Zaninetti organizará la Final de la Copa de Oro

En la tarde del jueves se conoció que el Club Presbítero Andrés Zaninetti de Concepción del Uruguay será el organizador de la definición de la Copa de Oro de la Liga Provincial Femenina de Mayores, que se desarrollará del viernes 19 al domingo 21 de noviembre.



De esta forma, el “Amarillo” será anfitrión de Talleres de Paraná, Juventud Unida de Gualeguaychú y Echagüe de Paraná. El Cuadrangular Final se jugará todos contra todos por sumatoria de puntos para definir al campeón.



Por otra parte, la Copa de Plata será organizada por el Club La Unión de Colón. El estadio Carlos Delasoie será el escenario para el triangular que tendrá la intervención del local, Ferocarril de Concordia y Urquiza de Santa Elena.



FIXTURE COPA DE ORO

Viernes 19 de noviembre

19:00 – Juventud Unida vs. Talleres (Partido 1)

21:00 – Zaninetti vs. Echagüe (Partido 2)

Sábado 20 de noviembre

18:00 – Echagüe vs. Ganador partido 1 (Partido 3)

20:00 – Zaninetti vs. Perdedor partido 1 (Partido 4)

Domingo 21 de noviembre

10:00 – Echagüe vs. Perdedor partido 1 (Partido 5)

12:00 – Zaninetti vs. Ganador partido 1 (Partido 6)