Liga Femenina: Rocamora ante Unión Florida en la reclasificación

Esta tarde las chicas de Rocamora, Vélez, Quimsa y Unión Florida buscarán los restantes dos boletos en juego para el Final Four, donde esperan Obras y Berazategui.



Las dirigidas por Laura González terminaron en el 3° lugar y su rival Unión Florida en 6° lugar, Vélez (4°) y Quimsa (5°) protagonizarán el otro partido a primera hora.

Al día siguiente, se enfrentarán ganadores contra perdedores, mientras que el día domingo se concluirá esta etapa con los encuentros restantes.

A continuación, fechas y horarios del certamen:

Viernes 12 de marzo: 16:30 horas – Vélez (4°) vs Quimsa (5°), 19:00 horas – Rocamora (3°) vs Unión Florida (6°). Sábado 13 de marzo: Ganador vs Perdedor partido 1, Ganador vs Perdedor partido 2. Domingo 14 de marzo: Cruce restante 1 y Cruce restante 2.