Liga Femenina: Rocamora juega ante Catamarca y Obras Basket

Rocamora quiere volver a sumar de a dos para acercarse a la parte alta de la tabla y meterse en los mejores puestos de cara a los playoff. Este sábado en Caballito desde las 21:30, enfrenta a Catamarca Básquet y el partido se podrá ver Básquet Pass. El domingo lo hará ante Obras Basket.



La victoria sobre Quimsa de la mano de Sabrina Scevola y Antonella González, más el aporte desde el banco de la juveniles, luego de dos derrotas consecutivas, no sólo fue importante por la lógica razón del triunfo en sí. También por lo anímico, para recobrar el aliento, para saber que Rocamora esta para más.

Este sábado ante Catamarca Básquet, que no ha ganado en el torneo, por la cuarta fecha de la Liga Femenina el equipo deberá ratificar la levantada. Este es el objetivo de las Rojas, porque el domingo también en el Estadio de Ferro jugará ante Obras Basket en otro transcendente partido.

Rocamora deberá aprovechar el envión y repetir su mejor versión, con equipo distinto, levantar el nivel, pero con su ADN de un equipo que no baja los brazos nunca y siempre va a sorprender. El antecedente, es que por primera vez los equipos se enfrentarán en la Liga Femenina.

El domingo en Caballito Las Rojas enfrentan a Obras Basket, partido que será televisado por DIRECTV, desde las 19hs.