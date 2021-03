Liga Femenina: Rocamora venció en un final apretado ante Corrientes

Con este resultado llevan 5 victorias seguidasy además las dirigidas por Laura González, cierran la primera etapa con un récord 7-2 y se aseguran su participación en la segunda ronda del torneo. Las Rojas clasificadas, esperan otros resultados para ver como sigue su torneo.



Con un enfrentamiento intenso, con alto goleo y más que ajustado, Rocamora y Corrientes inauguraron la Fecha 8 de la Liga Femenina de Básquet en Ferro. La victoria se la quedó el equipo entrerriano en el último segundo del encuentro, venciendo 83-82.



Con parciales 21-27, 19-18 y 20-15 llegaron empatadas en 60 a un último periodo apasionante, donde la máxima fue para Corrientes en los primeros minutos por 5 puntos, luego todo fue canasta a canasta, corrida a corrida, una lucha constante para ambos equipos.



A falta de 21 segundos estaban empatados en 81 y todo indicaba que podía existir un overtime, pero un error defensivo manda a Maza a la linea y las dirigidas por “Lali” González pasaron al frente por dos a 13 segundos del final.



Corrientes no desaprovechó su última posesión, en una penetración al aro que no se pudo concretar, Foresto fue a la línea para empatar en los últimos 5 segundos. Con el primero adentro y el segundo fuera, las dirigidas por Checenelli no pudieron conseguir ni la victoria, ni el suplementario. Pero, a pesar de tener un récord negativo 7-1 siguen dejando una gran impresión en su primera temporada de Liga Femenina.



Milagros Maza, quien anotó los últimos puntos de Rocamora, fue la goleadora del encuentro con 24 puntos, 4 rebotes y 3 asistencias. La acompañó en ofensiva por Rocio Diaz, quien terminó el encuentro con 17 puntos, 7 rebotes y 3 asistencias, tras un gran pasaje en los últimos minutos del encuentro.



Por el lado de Corrientes se destacó Sofia Cabrera con 20 puntos, 3 rebotes y 3 asistencias, acompañada por Candela Foresto con 16 puntos, 5 rebotes y 3 asistencias.