Liga Femenina: Rocamora viajó para jugar ante Ferro y Vélez Sarsfield

Rocamora jugará este fin de semana ante Ferro y Vélez. Gira vital para las rojas, que necesitan ganar para subir puestos. La palabra de Lali González, su entrenadora.

El equipo de Lali González volverá a jugar este fin de semana su tercera burbuja en Buenos Aires. El sábado se medirá ante Ferro en el Héctor Etchart a partir de las 14:00hs y el domingo a las 21:30hs visitará al líder Vélez en el estadio de Obras Sanitarias. Luego cerrará la fase regular los días 6, 7 y 8 de marzo, donde se medirá contra Los Indios, Española y Corrientes Básquet.

Rocamora viaja este vienes rumbo a Buenos Aires donde nuevamente tendrá dos rivales duros: el sábado 14:00hs ante el local Ferro y el domingo 21:30hs ante Vélez en el Templo del Rock. Los dos partidos se podrán ver por la plataforma Básquet Pass.

La entrenadora Laura González se refirió a los cuatro compromisos que ha tenido en el inicio de la Liga 2021: “Fueron dos fines de semana completamente distintos en cuanto a los rendimientos y los resultados. Hoy debemos mentalizarnos en que tenemos que poner un poco mas de énfasis en la recuperación y llegar lo mejor posible a estos dos partidos. Fueron dos rivales difíciles, sabíamos que nos enfrentábamos a los dos últimos Campeones de la Liga que además están jugando la Liga Sudamericana, teníamos en mente que esto podía pasar pero no esperábamos ese rendimiento nuestro ante ellos, pero dimos vuelta rápido la página y nos preparamos de la mejor manera” – manifestó.

Laura González, la única entrenadora en La Liga Femenina, también se refirió al equipo y los rivales que enfrentaron: “Lo que me preocupó del equipo fue la falta de gol que hubo este fin de semana, el no poder encontrar los caminos al gol y llevar las ofensivas. Pero bueno, no es nada que no se pueda trabajar y se pueda mejorar, así que trabajaremos en eso. En cuanto a los rivales me preocupa que todos están cada vez mejor, se está poniendo muy pareja la Liga y la realidad es que va a estar duro”.

Informe: Prensa Rocamora Foto: La Liga Contenidos