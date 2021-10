Liga Local: Dos partidos en el arranque de la 7ma del “Luis Bonus”

Con dos atractivos partidos, arranca hoy la séptima fecha del Luis Bonus, en cancha de María Auxiliadora en Cristo de los Olivos, el local recibirá la visita de Almagro desde las 17 jugarán en Primera, mientras que desde las 15 lo harán en Tercera División. El local, viene de caer ante Parque Sur, en tanto que Almagro empató 1 a 1 con Lanús en la sexta fecha.

La fecha arranca a las 16 con Lanús vs. Agrario Rocamora en cancha de Rivadavia, desde las 14 jugarán en Tercera División. El domingo se cerrará con los duelos Engranaje vs CACE, Rivadavia vs. Parque Sur y el clásico Atlético vs Gimnasia.

Foto Deporte Digital.