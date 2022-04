Liga local: La cuarta del Apertura ya tiene días y horarios

En la tradicional reunión de los lunes en la sede liguista, se programó la 4ta fecha del Torneo Apertura de la Liga de Fútbol de Concepción del Uruguay.

De lo que quedó de la reunión del Consejo Directivo con los delegados por los clubes; el viernes estarían jugando Agrario Rocamora-Parque Sur(Parque pidió jugar el domindo) y Gimnasia-Almagro. Para el domingo quedan los partidos entre Engranaje-Atlético Uruguay, CACE- Rivadavia y Lanús con María Auxiliadora.

PROGRAMA

Viernes

– Cancha de Agrario Rocamora:

AGRARIO ROCAMORA vs. PARQUE SUR

20:00: tercera y 22:00: primera.

– Cancha de Gimnasia y Esgrima:

GIMNASIA Y ESGRIMA vs. ALMAGRO

19:30: tercera y 21:30: primera.

Domingo

– Cancha de Atlético Colonia Elía:

ATL. COLONIA ELÍA vs. RIVADAVIA

14:00: tercera y 16:00: primera.

– Cancha de Engranaje:

ENGRANAJE vs. ATLÉTICO URUGUAY

14:00: tercera y 16:00: primera.

– Cancha de Rivadavia:

LANÚS vs. MARÍA AUXILIADORA

14:00: tercera y 16:00: primera.