Liga Local: Parque Sur y Rivadavia no tuvieron goles

Parque Sur igualó 0 a 0 éste domingo por la tarde ante Rivadavia en el partido disputado en cancha de los Tricolores. El juego no tuvo goles y de esta manera no cambió las posiciones en la tercera y cuarta ubicación. Fue en el marco de la séptima fecha del Torneo Unico del fútbol liguista. El encuentro fue dirigido por Cristian Debrabandere.

Gimnasia, que ganó el clásico 3 a 0, quedó primero con 19 puntos. Atlético ahora es su escolta con 16. Rivadavia sumó 11 y Parque Sur llegó a 10. Almagro los sigue con 9, en los puestos principales.

En Tercera División, Parque Sur ganó 1 a 0 con un tanto de penal conquistado por Tomás López, un ex Rivadavia. Gimnasia ya había ganado. Es decir que siguen iguales. El Lobo primero, los Sureños segundos, con una diferencia de 3 unidades.

En la próxima fecha, la octava, Parque Sur será local de Atlético Colonia Elía.

Informe Marcelo Sgalia). Fotos: Cuero Germanier.