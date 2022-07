Liga Municipal de Vóley: Se juega la 6ta fecha éste sábado y domingo

Este fin de semana se pondrá en marcha una nueva fecha de la liga municipal de vóley de nuestra ciudad. La sexta fecha de jugará en el Centro de Educación Física N°3, en las categorías juveniles y 1ra división en las ramas femenina y masculina.



La liga sigue creciendo y en esta oportunidad se aprobó la incorporación del equipo de Unión y Recreo de la localidad de San Justo, Departamento Uruguay.

Los partidos comenzarán el sábado 23 de julio desde las 15:00 horas; y continuarán el domingo 24 de julio desde las 14:00 horas.

PROGRAMACIÓN:

SABADO 23 DE JULIO: 15:00 Zaninetti vs Gimnasia y Esgrima (Fem/1ra), 16.00 Zaninetti vs Pronunciamiento (Fem/Juv), 16.00 Rivadavia vs Cef 3 (Masc/Juv), 17.00 Zaninetti vs Cef 3 (Fem/Juv), 17.00 Pronunciamiento vs Zaninetti (Masc/Juv), 18.00 Cef 3 vs Pronunciamiento (Fem/Juv), 18.00 Gimnasia y esgrima vs Bajada Grande (Masc/1ra), 19.00 Pecarí vs Bajada Grande (Fem/Juv), 19.00 Villa las Lomas vs Rivadavia (Fem/Juv).

DOMINGO 24 DE JULIO: 14.00 Pronunciamiento vs Bajada Grande (Fem/ 1ra), 14.00 Rivadavia A vs Unión y Recreo (San Justo) (Masc/1ra), 15.00 Rivadavia B vs Santa Anita (Fem/ 1ra), 15.00 Zaninetti U20 vs Cef 3 (Masc/1ra), 16.00 Cef 3 vs Rivadavia B (Fem/ 1ra), 16.00 CEF 3 vs Union y Recreo (San Justo) (Masc/1ra), 17.00 Lanús vs Santa Anita (Fem/ 1ra), 17.00 Rivadavia A vs Rivadavia B (Masc/1ra), 18.00 Villa las Lomas vs Zaninetti (Masc/1ra), 18.00 Pronunciamiento vs Pecarí (Masc/1ra).