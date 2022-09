Liga Municipal de Vóley: Se juegan diez partidos este sábado en el CEF N°3

Este sábado 10 de septiembre se jugarán diez partidos de la categoría 1ra femenina y juveniles masculino y femenino. Los partidos darán comienzo a las 14:00 horas y se disputarán en el Centro de educación física Nº3.

Programación:

14.00 Villa las Lomas vs Gimnasia y esgrima (1ra Fem), 14.00 Zaninetti vs Villa las lomas +25 (1ra Fem), 15.00 Lanús vs Rivadavia B (1ra Fem), 15.00 Villa las Lomas vs Villa las lomas +25 (Partido Pendiente. 1ra Fem), 16.00 Rivadavia vs Cef Nº3 (Juv Fem), 16.00 Zaninetti vs Pecarí (Juv Fem), 17.00 Villa las Lomas vs Bajada Grande (Juv Fem), 17.00 Cef Nº3 vs Zaninetti (Juv Masc), 18.00 Rivadavia vs Pronunciamiento (Juv Fem), 18.00 Rivadavia vs Villa las Lomas ( Juv Masc).