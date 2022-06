Liga Municipal de Vóley: Se programó una nueva fecha para el fin de semana

Se llevó a cabo una nueva reunión de delegados y delegadas de la Liga Municipal de Vóley. Durante el encuentro se decidió por unanimidad denominar este año al torneo “Ciudad Cuna de la Organización Nacional”.

También se decidió aceptar la incorporación del equipo de 1ra División Femenino de Santa Anita del departamento Uruguay.

La cuarta fecha se jugará el sábado 11 de junio con 4 partidos de zona; mientras que el día domingo 12 se jugará desde las 13:00 horas. Todos los partidos se disputarán en el Gimnasio del CEF N°3 “Alberto Rene Salem”

SÁBADO 11:

Categoría juvenil: 16:00 Rivadavia vs Bajada Grande (fem), 16:00 Villa las Lomas vs Zaninetti (masc), 17:00 Pronunciamiento vs Cef 3 (Masc).

1ra división: 17:00 Zaninetti vs Zaninetti U20 (masc).

DOMINGO 12:

13.00 Villa las Lomas vs Zaninetti (categoría juvenil/Femenino).

1ra división : 13.00 Gimnasia y Esgrima vs Pronunciamiento (Masc), 14.00 Villa las lomas +25 vs Santa Anita (fem), 14.00 Bajada Grande vs Pecarí (Masc), 15.00 Villa las Lomas vs Lanus (Fem), 15.00 Gimnasia y Esgrima vs Pecarí (Fem), 16.00 Cef 3 vs Zaninetti (Fem), 16.00 Bajada Grande vs Rivadavia B (Fem), 17:00 Gimnasia y Esgrima vs Santa Anita (Fem), 17:00 Rivadavia A vs Pronunciamiento (Fem).

PENDIENTES : Cef N°3 vs Rivadavia A y Villa las Lomas vs Rivadavia B.