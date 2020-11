Liga Profesional: Aldosivi venció al Pincha que no levanta cabeza

Con un gol de Emanuel Iñiguez en el último suspiro de la etapa inicial, el Tiburón le ganó 1-0 a un Pincha que sigue sin ganar y convertir, y se hunde en la última posición de su grupo.



Aldosivi se aprovechó del mal momento de Estudiantes, que aún no logró ganar ni convertir goles en esta Copa de la Liga Profesional, lo venció 1-0 en el Estadio Jorge Luis Hirsch por la cuarta jornada y trepó al segundo escalón de su Grupo E.

El Pincha asumió el protagonismo en la etapa inicial y buscó por cielo y tierra a Leandro Díaz, su estandarte ofensivo, para intentar quebrar el marcador. Sin embargo, el que avisó primero fue el Tiburón: Federico Andrada aprovechó la desatención de la última línea local, quedó mano a mano, pero no se animó a definir ante la salida de Mariano Andújar y dio un pase al costado para la llegada de su compañero que se terminó diluyendo.

Pasada la media hora de juego, el León se acercó con una gran acción individual del Demonio García. El uruguayo encaró a su marcador por la banda izquierda, se perfiló para su pierna diestra y sacó un preciso remate a colocar que Pocrnjic, con una excelente volada, mandó al córner.

La emoción se hizo esperar hasta el final del primer tiempo. Andrada trasladó por el andarivel zurdo, pisó la pelota y sacó un centro a la carrera para la llegada de Emanuel Iñiguez , quien, por detrás de toda la defensa albirroja, marcó de cabeza el 1-0.

En el complemento, Estudiantes intentó atacar con más fuerzas que ideas y no logró vulnerar la valla de un Pocrnjic muy seguro entre los postes. Aldosivi se cerró bien, apostó al contraataque, dejó que pasaran los minutos y festejó su segundo triunfo en la Copa de la Liga, que lo deposita con siete unidades en el segundo escalón del Grupo E, al menos hasta que juegue Argentinos.

El conjunto de Leandro Desábato, por su parte, aún no logró convertir goles ni salir victorioso en estos tres partidos, sumó su segunda caída en fila y, con solo un punto, se hunde en la última posición de su zona.