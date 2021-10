Liga Profesional: Boca arrancó perdiendo pero lo dio vuelta con los pibes

El Granate pegó primero con gol de Malcorra y lo dieron vuelta Weigandt, Almendra y Vázquez, aunque luego descontó Braghieri, Pavón sentenció de penal sobre el final. El encuentro que se jugó en una Bombonera repleta de público en las tribunas tras 578 días.



El equipo de Sebastián Battaglia arrancó mejor, y avisó con un cabezazo de Rodrigo Montes que se fue cerca. Pero poco después, a los 22 minutos, los de Luis Zubeldía golpearon a fondo en su primera llegada, cuando José López escapó por derecha y mandó un centro atrás que Ignacio Malcorra tocó al segundo palo.

El Xeneize no se amedrentó y logró la igualdad a los 31, cuando Agustín Almendra cambió de frente para Cardona, quien le envió un centro milimétrico a Marcelo Weigandt para que cabeceara a la red. Y a los 37, Almendra avanzó sin pase y, desde afuera del área, lo dio vuelta con un remate bajo y esquinado.

El complemento se inició con otra chance perdida de Carlos Izquierdoz , pero a los cinco logró aumentar cuando una serie de errores defensivos terminó con un “pase” de José Sand a Lius Vázquez, el reemplazante de Orsini, quien hizo pasar un defensor de largo y definió con maestría para el tercero.

El trámite transcurrió así con un control xeneize, que podría haber estirado diferencias con un intento de Vázquez que le tapó Morales, pero a los 36 llegó el suspenso cuando Agustín Rodríguez irrumpió por derecha y mandó un centro que anticipó de cabeza al gol Diego Braghieri. Pero, ya en tiempo cumplido, se esfumó la incertidumbre cuando Pablo Echavarría cobró un penal muy polémico de López sobre Weigandt que Cristian Pavón cambió por gol a los 48 con un tiro a la izquierda del arquero.

Y no hubo tiempo para más. Entre las protestas granates por ese final y los festejos xeneizes, Boca volvió a La Bombonera con triunfo y no se baja de la pelea.