Liga Profesional: Boca empató, ganaron River, Racing e Independiente

La fecha 20 tuvo triunfos de tres de los cinco grandes y todavía resta el resultado de Gimnasia para saber cómo queda la tabla de posiciones que está al rojo vivo. Por ahora, el puntero en soledad es el Decano.

Abriendo la fecha, Barracas venció por 3-1 a Godoy Cruz y sueña con la clasificación a la próxima sudamericana. Sarmiento le ganó a Newell’s 0-1 en Parque Independencia. Tigre y Talleres hicieron lo propio, venciendo 2-0 a Vélez y Colón respectivamente.

Racing le ganó a Platense en Vicente López con gol de Maxi Romero y sufrió la expulsión de Eugenio Mena por doble amarilla cuando ya se terminaba el partido y Gabriel Arias, uno de los mejores arqueros del torneo, recibió la roja directa de parte de Tello, por haberle realizado gestos a la tribuna local que, según él, insultaron a toda su familia durante todo el segundo tiempo.

Los clásicos del domingo fueron para los visitantes, River le ganó a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro con una definición exquisita de Emanuel Mammana desde la puerta del área. Al equipo de Gallardo no le sobró nada y casi sufre el empate de la mano de Blandi, ex boca, con un gol anulado por offside. El Millonario jugó los últimos 20 minutos con un hombre menos, Herrera, ex Ciclón, se fue expulsado a los 74 minutos por doble amarilla, fue a partir de ahí donde los de Darío Rubén Insua metieron a River en su propio arco, pero no pudieron conseguir un merecido empate.

Lanús hizo lo propio frente a Banfield, en el Florencio Sola, y se quedó con el clásico por 2-1 con los goles de Cabral y Orozco, iba a descontar para el local Andrés Chávez a los 89 minutos. El equipo de Claudio Vivas sufrió la expulsión de Aaron Quiros a los 67 minutos por doble amarilla cuando caía por solo un gol frente al Granate. Los de Almirón que vienen muy mal en el torneo y acumulan doce derrotas, encontraron este triunfo como agua en el desierto y la próxima fecha reciben a San Lorenzo.

La fecha que sigue jugándose durante el lunes y martes, tuvo la victoria amplia de Arsenal frente a Aldosivi por 3-0 en Sarandí. Por su parte, el Rojo de Avellaneda volvió a ganar, esta vez por 0-1 frente a Unión en Santa Fe con gol de Lucas “el perrito” Romero. Los comandados por Julio Cesar Falcioni acumulan tres victorias consecutivas en la liga y están en Cuartos de Final de la Copa Argentina.

En la tarde del lunes, en una cita clave en la pelea por el título, Boca empató 0-0 ante Huracán en la Bombonera, en un partido completamente deslucido que no tuvo casi chances de gol. Con este resultado, los de Hugo Benjamín Ibarra suben a la segunda posición con 36 puntos conseguidos, mientras que los de Diego Dabove caen a la quinta plaza, con 34 unidades. El Xeneize dejó pasar una oportunidad inmejorable para alcanzar la cima del certamen en soledad.

Atlético Tucumán hizo lo propio en la Paternaly venció al equipo de Milito, por 1-2 y es el puntero del campeonato en soledad hasta que juegue esta noche Gimnasia que enfrenta a Central Córdoba en Santiago del Estero, desde las 20:30.