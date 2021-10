Liga Profesional: Boca reaccionó ante Godoy Cruz y sigue prendido

Boca derrotó este miércoles por 2-1 a Godoy Cruz en La Bombonera, por la fecha 17 de la Liga Profesional de Fútbol 2021. El Xeneize se sobrepuso en un gran final de primer tiempo a un inicio adverso y logró por tercera vez al hilo los tres puntos que lo mantienen en la lucha por el título ante un equipo que también quería arrimarse y llevaba un invicto de nueve partidos.

Luis Vazquez de Boca puso el 2 a 1 tras una gran jugada de Almendra.



El equipo de Diego Flores amenazo con poco y pegó muy temprano: a los nueve minutos, pasó al frente cuando Valentín Burgoa mandó un centro cruzado desde la izquierda que Tomás Badaloni cabeceó bombeado al segundo palo dejando sin chances a Agustín Rossi. Los de Sebastián Battaglia acusaron el golpe y les costó marcar prtagonismo, más allá de desperdiciar un claro mano a mano de Luis Vázquez: también sufrieron un remate apenas desviado de Damián Pérez.

Pero pasando los 30 se vio lo mejor del Xeneize. Con el atrevimiento de los pibes y una buena velocidad colectiva, consiguió pisar fuerte en el área mendocina: un centro de Cristian Pavón que nadie aprovechó desnudó las dudas del fondo rival, Agustín Almendra exigió a Juan Espínola y, a los 37 minutos, Frank Fabra recibió por izquierda un pase en profundidad de Juan Ramírez y le sacó provecho al primer palo con un preciso disparo.

Poco después, a los 45, Almendra tiró un hermoso sombrero antes de habilitar a Vázquez quien, cara a cara con Espínola por la derecha, esta vez no perdonó.

En el complemento, el local fracasó en su intención de ampliar diferencias pero no en la de controlar el desarrollo, más allá de que el marcador no daba señales para relajarse. Rossi tuvo que anticipar un peligroso taco de Ezequiel Bullaude, pero luego Espínola entró en acción cara a cara con Pavón, Leonel González pareció cometerle un penal a Vázquez y Ramírez se topó con Espínola. Le faltó profundidad al Xeneize, pero tampoco sufrió, más allá de la lesión que obligó a salir a Almendra.

Boca se abrazó así a los tres puntos que le permitirán mirar con más ilusión qué suerte corre River en Córdoba ante Talleres.