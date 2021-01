Liga Profesional: Boca, River y la insólita definición que puede tener la Copa

El Superclásico en la Copa Diego Maradona pasó y la igualdad por 2-2 entre Boca y River dejó la tabla de posiciones sin modificaciones. A falta de una fecha, el Xeneize sigue puntero, gracias a la diferencia de gol. Pero si quedan igualados en todo definirán ¡por sorteo!



Si empatan en la tabla el finalista se definiría por sorteo.

En concreto, el reglamento de la Liga Profesional determina que, para definir un desempate entre dos equipos que igualan en puntos, se recurrirá al artículo 112 del Reglamento General de AFA. Este indica que los métodos para definir un desempate serán, en orden: mayor diferencia de goles, mayor cantidad de goles a favor, diferencia de puntos en partidos entre ambos equiops o, en caso de igualdad en estos también, diferencia de goles o goles a favor en esos partidos.



El problema radica en que el propio artículo 112 indica que esos métodos no se podrán aplicar ni para definir el primer puesto ni para definir un descenso. Ante esto, el artículo sería inaplicable.



El sorteo en sí no está contemplado en el Reglamento de AFA y tampoco aparece en el de la Liga Profesional. Pero al mismo tiempo, el artículo 112 no se puede aplicar y el reglamento de la LPF no contempla la diferencia de goles para definir el primer puesto. Así, el sorteo sería la única manera en la que se podría definir.



En concreto, actualmente Boca es líder con ocho puntos, ocho goles a favor y +4 de diferencia de gol. River, por su parte, aparece con ocho puntos, ocho goles a favor y +3 de diferencia.



Con este panorama, las condiciones que se deberían dar para que ambos equipos lleguen igualados en todo serían: que ambos ganen sus partidos en la última fecha, que los dos conviertan la misma cantidad de goles a favor (que deben ser dos, como mínimo) y que River reciba un gol en contra menos que Boca.



Sí, increíble pero real. La Copa Diego Maradona podría definir a uno de sus finalistas por sorteo, ante la inexistencia de otro método que permita definir el desempate entre dos equipos que igualan en todos los rubros.