Liga Profesional: Boca se recuperó con un buen triunfo ante Estudiantes

Boca se recuperó con creces en la Liga Profesional. El Xeneize se impuso con un contundente 3-1 sobre Estudiantes en La Bombonera y volvió a sumar de a tres en la fecha 10 del campeonato argentino.

Pol Fenández abrió la cuenta con un golazo de volea.



El Xeneize venció por 3-1 al Pincha en La Bombonera, con ley del ex incluida de Marcos Rojo, por la fecha 10 del campeonato argentino. Ambos equipos no venían mostrando su mejor versión en el torneo, pero los de Hugo Ibarra lograron cambiar la cara en casa luego de la última derrota con Argentinos Juniors.

Boca consiguió la ventaja a los 10 minutos: Luis Vázquez la peleó por la izquierda, tiró un centro y Pol Fernández convirtió el 1-0 de volea. A partir de ahí la primera etapa no tuvo un claro dominador, pero las más claras fueron para el Xeneize.

El complemento estuvo cargado de goles. A los 14’ de la segunda mitad Marcos Rojo hizo valer la inexorable ley del ex y convirtió el 2-0 con un potente zurdazo al ángulo. A los 23’, Óscar Romero dejó mano a mano a Sebastián Villa y el colombiano definió por encima de la humanidad de Mariano Andújar, quien quedó a mitad de camino.

Cuando parecía que Boca estaba para el cuarto, Estudiantes aprovechó una pelota para y descontó a los 31 minutos por medio de Jorge Morel. Así, el conjunto dirigido por Hugo Ibarra se impuso por 3-1 y llegó a las 15 unidades en la Liga Profesional.