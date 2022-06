Liga Profesional: Boca sin Villa visita a Central Córdoba

En una nueva visita a Santiago del Estero, Boca se medirá con Central Córdoba este domingo, desde las 20.30, por la segunda fecha de la Liga Profesional de Fútbol.

Sebastián Villa quedó excluido de la formación titular de Boca Juniors para visitar al “Feroviario” por la segunda fecha de la Liga Profesional, según lo ensayado este sábado por el director técnico Sebastián Battaglia en la última práctica.

Benedetto retornará al equipo después de su ausencia en la Copa Argentina por haber faltado a la práctica del domingo pasado, tras permanecer la noche anterior en el cumpleaños del futbolista Iván Marcone.

La formación “xeneize” en Santiago del Estero será con Agustín Rossi; Marcelo Weigandt, Nicolás Figal, Carlos Izquierdoz y Frank Fabra; Guillermo Fernández, Alan Varela y Juan Ramírez; Exequiel Zeballos, Benedetto y Orsini.

Domingo 12 de junio: 13.00 Colón vs. Unión, 15.30 Godoy Cruz vs. Racing, 18.00 Vélez vs. Platense, 20.30 Central Córdoba vs. Boca.