Liga Profesional: Con dos partidos arranca la fecha 11°

La Liga Profesional Argentina 2022 continúa y este fin de semana se disputa su undécima jornada. Atlético Tucumán lidera el certamen seguido de cerca por Argentinos Juniors, mientras que Racing, Gimnasia y Unión siguen a cuatro puntos.



La fecha se pone en marcha este viernes con dos partidos ambos desde las 20 horas, en Mendoza Godoy Cruz será local de Vélez, mientras que en Córdoba Talleres recibirá a Unión de Santa Fe.

FIXTURE FECHA 11

Viernes 29 de julio: 20:00 Godoy Cruz vs Vélez vía ESPN Premium, 20:00 Talleres vs Unión vía TNT Sports.

Sábado 30: 15:30 Argentinos vs San Lorenzo vía ESPN Premium, 18:00 Estudiantes vs Banfield vía TNT Sports, 20:30 Huracán vs Gimnasia vía ESPN Premium, 20:30 Atlético Tucumán vs Newell’s vía TNT Sports.

Domingo 31: 13:00 Platense vs Barracas Central vía ESPN Premium, 13:00 Lanús vs Aldosivi vía TNT Sports, 15:30 Racing vs Tigre vía ESPN Premium, 18:00 Patronato vs Boca vía TNT Sports, 20:30 River Plate vs Sarmiento vía ESPN Premium.

Lunes 1 de agosto: 19:00 Rosario Central vs Central Córdoba vía TNT Sports, 19:00 Defensa y Justicia vs Arsenal vía ESPN Premium.

21:30 Colón vs Independiente vía TNT Sports.