Liga Profesional: Con dos penales atajados, Boca empató con Central

Boca empató 0-0 ante Rosario Central en la Bombonera, por la fecha 14 de la Liga Profesional de Fútbol. Con este resultado, los de Ibarra se encuentran en la decimotercera posición con 20 puntos, mientras que el Canalla quedó decimosexto, con 18 unidades conseguidas.



En un primer tiempo donde las polémicas fueron más que las emociones, Agustín Rossi y Gaspar Servio fueron las figuras. Primero, tras un rebote en la mano de Luis Advíncula, Pablo Echavarria no cobró nada, pero a instancias del VAR marcó la pena máxima. Servio fue el encargado de ejecutarlo, y tras un disparo defectuoso, Rossi logró contener.

Minutos más tarde, cuando la primera mitad estaba agonizando y el Xeneize se había acercado al primero, Sebastián Villa desbordó, Cortez lo cruzó dentro del área y el árbitro volvió a necesitar de la intervención de la tecnología para marcar el penal. Pol Fernández fue quien tomó la responsabilidad, pero no logró colocar la pelota bien esquinada y Servio se quedó con su disparo.

Ya en el complemento, la tónica del encuentro tomó los mismos carriles que en los primeros 45 minutos. De hecho, la situación de gol más nítida del segundo tiempo llegó a los 18 minutos, cuando Villa trazó la diagonal de izquierda al centro, se generó el espacio para su remate, pero el travesaño se lo negó.

Minutos más tarde, a los 29, Alan Marinelli tuvo la suya para el Canalla, pero cuando se encontró en soledad, dentro del área de la Ribera, su remate se fue a la red del costado del arco, pero del lado que no suma.

Así, con dos penales para cada lado a instancias del VAR, Boca y Rosario Central repartieron puntos en la Bombonera, por la fecha 14 de la Liga Profesional 2022.