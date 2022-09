Liga Profesional: Gimnasia le ganó al Rojo y es el nuevo líder del campeonato

Gimnasia venció 3-1 a Independiente en el Bosque y es el nuevo líder al menos hasta que juegue Atlético Tucumán. El conjunto de Avellaneda comenzó ganando con un gol de Leandro Fernández, pero Benjamín Domínguez, Leonardo Morales y Nicolás Contín lo dieron vuelta.

El plantel dirigido por Pipo Gorosito había decidido no concentrar para este encuentro ya que tanto jugadores como cuerpo técnico reclaman dos meses de deuda de una parte del salario, los premios de agosto más los derechos de imagen. Poco importó adentro del campo de juego, ya que el Lobo desplegó un gran fútbol y se lo dio vuelta al Rojo.

El primer tiempo fue parejo. Rápidamente se decantó para el lado visitante: a los 11′, centro desde la derecha de Facundo Ferreyra y Leandro Fernández marcó un golazo de volea con su zurda. Recién a los 33′ llegó el empate: Benjamín Domínguez le dio desde afuera y la puso al ángulo.

Para el complemento, el Lobo salió con más actitud y lo dio vuelta a los 6′ con un lindo cabezazo de Leonardo Morales tras un centro desde la mitad de cancha de Brahian Alemán. Cuatro minutos más tarde, Guillermo Enrique desbordó por la derecha, mandó el centro y Nicolás Contín, de cabeza, puso el 3-1 final.

Con este triunfo, el Lobo quedó primero en la Liga Profesional con 33 puntos, uno más que Atlético Tucumán, equipo que juega el lunes a las 21.30 ante Banfield. En cuanto al Rojo, aún no ganó desde el regreso de Julio Falcioni como DT: cuatro empates y dos derrotas, 25° en la tabla con 15 unidades. En la próxima fecha, Gimnasia visitará el domingo a las 13 a Newell’s. Por su parte, Independiente recibirá en Avellaneda a Aldosivi, el jueves a las 18.

La fecha 17 de la Liga Profesional 2022 arrancó este jueves con la victoria de Huracán ante Central Córdoba, que dejó al Globo a un punto de Atlético Tucumán, el líder, que recién se presentará el lunes frente a Banfield. El sábado Rosario Central venció 1-0 a Talleres y Lanús cayó 1-2 con Tigre, mientras que Patronato vs. Unión debían jugar el viernes pero se diputará este domingo.

Para completar el sábado, Vélez cayó ante Newell’s después de protagonizar la ida de la semifinal de la Copa Libertadores 2022, Sarmiento (J) superó a Aldosivi en Mar del Plata, Racing se quedó con los tres puntos ante Argentinos Juniors e Independientecayó en su visita a Gimnasia.

Por su parte, el domingo tendrá a Colón vs. Boca y River vs. Barracas Central, además de Platense vs. Estudiantes. El lunes, en tanto, cierran la jornada Defensa y Justicia vs. San Lorenzo, Godoy Cruz vs. Arsenal y Atlético Tucumán, el líder, vs. Banfield.

Domingo 4 de septiembre

15.30 Platense – Estudiantes

15.30 Patronato – Unión *

18.00 Colón – Boca

20.30 River – Barracas Central

Lunes 5 de septiembre

19.00 Defensa y Justicia – San Lorenzo

19.00 Godoy Cruz – Arsenal

21.30 Atlético Tucumán – Banfield