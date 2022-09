Liga Profesional: Huracán le ganó a Central Córdoba y se acerca a la punta

El “Globo” venció 2-0 al equipo santiagueño, en el partido que abre la fecha 17, por el torneo de Primera División. Franco Cristaldo, anotó los dos tantos para el local que queda a un punto de Atlético Tucumán.

Desde que Silvio Trucco tomó aire y concretó el pitazo inicial para que la pelota ruede en el Parque Patricios, los de Diego Dabove impusieron condiciones. Con el dominio de la pelota, de las acciones de peligro en la primera mitad y ante un Ferroviario que buscó pausar el juego y le quedó muy lejos el arco contrario, los dueños de casa tuvieron reiteradas chances para adelantarse en el marcador, pero la precisión a la hora de definir no dijo presente en sus atacantes en la zona de fuego y el marcador se fue en cero para ambos al entretiempo.

Luego, ya a los 18 minutos de la segunda mitad, el árbitro principal cobró la pena máxima a instancias del VAR. Tras un cabezazo de Matías Coccaro la número cinco impactó en la mano del zaguero Paulo Lima. En primera instancia Trucco no pitó penal, pero la tecnología lo llamó, revisó y desde los doce pasos Franco Cristaldo no perdonó.

Minutos más tarde, más precisamente veinte, Benjamín Garré quedó solo frente al arquero tras una gran asistencia de Coccaro y cuando el exRacing iba a rematar Nicolás Linares lo derribó y Trucco volvió a cobrar penal. Nuevamente Cristaldo se hizo cargo y nuevamente la mandó a la red ante una estirada de César Rigamonti que fue en vano. Con este resultado, el Globo quedó en la segunda posición, con 31 puntos conseguidos, mientras que el Ferroviario cayó a la vigésima segunda plaza, con 18 unidades.

Hoy sigue la fecha 17

Elste viernes, tanto, seis equipos buscarán escalar en la tabla de posiciones: Patronato vs. Unión, Rosario Central vs. Talleres y Lanús, el último, vs. Tigre.

Ya el sábado; Vélez recibirá a Newell’s después de protagonizar la ida de la semifinal de la Copa Libertadores 2022, Aldosivi enfrenta a Sarmiento (J) en Mar del Plata, Racing hará de local frente a Argentinos Juniors e Independiente visita a Gimnasia, que de ganar será líder.

Por su parte, el domingo tendrá a Colón vs. Boca y River vs. Barracas Central, además de Platense vs. Estudiantes. El lunes, en tanto, cierran la jornada Defensa y Justicia vs. San Lorenzo, Godoy Cruz vs. Arsenal y Atlético Tucumán, el líder, vs. Banfield.