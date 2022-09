Liga Profesional: Independiente le ganó 2 a 1 a Sarmiento en Junín

El Rojo fue más, la pasó mal pero reaccionó y se quedó con el triunfo ante Sarmiento en Junín por 2-1 de la fecha 19 de la Liga Profesional de Fútbol 2022. Nicolás Femia abrió el marcador para el Verde, Leandro Fernández clavó un doblete y lo dio vuelta en tres minutos.

Independiente acumula dos victorias consecutivas.

El conjunto de Julio César Falcioni arrancó mejor en el partido. Pese a que pudo verse en desventaja tras un cabezazo de Federico Rasmussen que salvó muy bien Milton Álvarez, jugó mejor, dominó el partido y tuvo varias chances para ponerse arriba en el marcador, pero entre Sebastián Meza y el travesaño dejaron el arco en cero, con el que se fueron al descanso.

En el complemento, Israel Damonte mandó a la cancha a Yair Arismendi, que en la primera que tuvo desbordó bárbaro, tiró un centro bajo al área. Entre Milton Álvarez y Juan Insaurralde no se entendieron, chocaron y le dejaron servido el gol a Nicolás Femia. Cuando el panorama parecía negro en la visita, llegaron tres minutos salvadores de Leandro Fernández. A los 29′, tras un córner a favor, le dio de volea y de primera en el borde del área, un desvío descolocó a Meza y estableció el empate. A los 32′, luego de un tiro de esquina para el local, el Rojo salió de contra encabezada por Fernández, que se perfiló para la zurda, remató y otra vez se desvió y lo dio vuelta.

No hubo tiempo para más y fue triunfo 2-1 en favor de Independiente, que llegó a 21 puntos en la tabla de posiciones de la Liga Profesional y empieza a tomar aire de cara a los promedios del año que viene. Por su parte, Sarmiento quedó con 22 unidades y volvió a quedar muy complicado con el descenso de la presente temporada.

Como sigue la fecha 19 de la Liga Profesional

El Superclásico y la fecha 18 quedaron atrás y este lunes se abrió la fecha 19 de la Liga Profesional 2022, que cuenta con Atlético Tucumán. El triunfo de Independiente frente a Sarmiento dio inicio a este nueva jornada de competencia en la que matemáticamente cinco equipos pueden alcanzar la cima del campeonato.

Boca, uno de los conjuntos prendidos en la pelea tras su triunfo en el clásico, visitará a Lanús este miércoles desde las 21:30 mientras que River intentará reponerse de su derrota en La Bombonera cuando reciba a Banfield -también el miércoles y desde las 19 hrs.- en el Monumental.

El puntero Atlético Tucumán buscará revalidar su posición en la tabla de posiciones este jueves desde las 21:30 cuando reciba a Talleres en el estadio Monumental José Fierro de la capital tucumana.

La programación de la fecha 19 de la Liga Profesional

Martes: Vélez vs. Central Córdoba (SdE), 16:30 hrs, Huracán vs. Barracas Central, 19 hrs, Godoy Cruz vs. Tigre, 19 hrs, Platense vs. Unión, 21:30 hrs, Racing Club vs. Patronato, 21:30 hrs.

Miércoles: Aldosivi vs. Newell’s, 14 hrs, Colón vs. San Lorenzo, 16:30 hrs, River Plate vs. Banfield, 19 hrs, Lanús vs. Boca, 21:30 hrs.

Jueves: Defensa y Justicia vs. Argentinos Juniors, 19 hrs, Rosario Central vs. Estudiantes, 19 hrs, Atlético Tucumán vs. Talleres, 21:30 hrs, Gimnasia vs. Arsenal, 21:30 hrs.