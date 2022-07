Liga Profesional: Lo ganaba Newell’s 2-0 pero Patronato se lo empató

Newell´s empató 2-2 ante Patronato en el Estadio Marcelo Bielsa y con el arbitraje de Andrés Merlos. Con este resultado la Lepra se coloca en la 2da posición con 14 puntos conseguidos, mientras que el Patrón se posiciona en la decimocuarta plaza, con 8unidades registradas.



La Lepra pegó de entrada. En el primer tiempo el dueño de casa fue más, dominó las acciones de juego y si bien no contó con la posesión de la pelota, si tuvo las chances más claras y no perdonó.

A tan sólo cinco minutos de que Andrés Merlos de el pitazo inicial, Gustavo Velázquez se elevó más que todos en el área del Patrón tras un córner desde la derecha y el defensor guaraní puso el primero con un gran cabezazo de pique al suelo. Luego, cuando la primera mitad se estaba yendo, Ramiro Sordo entró en escena y estiró la diferencia: Francisco González condujo en soledad, arrojó un centro rasante preciso que cruzó todo el área y Sordo solamente tuvo que empujarla para celebrar.

Ya en el complemento, los de Facundo Sava comenzaron con gran ímpetu en busca de lograr el descuento y lo consiguieron. A los 9 minutos de la segunda mitad, Jonas Acevedo ensayó un exacto centro al corazón del área leprosa para la aparición de Sebastián Medina, quien con un gran testazo achicó la diferencia parcial. Tras el descuento del Patrón, los leprosos tuvieron diversas chances para bajarle el martillo al encuentro, pero la eficacia no estuvo de su lado y los de Entre Rios no perdonaron. Al minuto 48, Raúl Lozano puso el 2-2 definitivo.

En la próxima fecha, Newell´s visitará a Platense, mientras que Patronato recibirá a Arsenal.