Liga Profesional: Racing ganó y se prende, hoy juegan Boca y River

En la continuidad de la fecha 19, Huracán no pudo con Barracas Central, Godoy Cruz tampoco con Tigre y lo festejó Atlético Tucumán, que sigue como único líder de la Liga Profesional. Racing por su parte venció a Patronato 1 a 0 en el Cilindro con gol de Hauche y Platense hizo lo propio con Unión en Vicente López. En cambio Vélez y Central Córdoba fue suspendido por no poder brindar seguridad deportiva para el partido la policía metropolitana.

El martes de esta manera dejó buenos resultados para Atlético Tucumán debido a que Huracán empató con Barracas Central y Godoy Cruz hizo lo mismo ante Tigre, ambos de local.

De esta manera, Atlético sigue en lo más alto y este miércoles podría ser superado con Boca, si es que el equipo conducido por Hugo Ibarra derrota de visitante al golpeado Lanús; antes, River intentará recuperarse de la derrota en el Superclásico frente a Banfield.

El puntero Atlético Tucumán buscará revalidar su posición en la tabla de posiciones este jueves desde las 21:30 cuando reciba a Talleres en el estadio Monumental José Fierro de la capital tucumana.

Miércoles : Aldosivi vs. Newell’s, 14 hrs, Colón vs. San Lorenzo, 16:30 hrs, River Plate vs. Banfield, 19 hrs, Lanús vs. Boca, 21:30 hrs.

Jueves: Defensa y Justicia vs. Argentinos Juniors, 19 hrs, Rosario Central vs. Estudiantes, 19 hrs, Atlético Tucumán vs. Talleres, 21:30 hrs, Gimnasia vs. Arsenal, 21:30 hrs.