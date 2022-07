Liga Profesional: Racing golpeó rápido y ganó el clásico en el Cilindro

Racing Club se impuso por 1 a 0 ante Independiente en el clásico de Avellaneda, jugado este domingo en el estadio Presidente Perón y válido por la séptima jornada de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

Con gol de Gabriel Hauche a los 9 minutos del primer tiempo, el equipo de Fernando Gago venció por 1 a 0 al Rojo en el estadio Presidente Perón de Avellaneda. La victoria dejó a Racing en la tercera ubicación con 13 puntos (al igual que Platense y Unión de Santa Fe), a dos de Newell’s Old Boys (15), mientras que Independiente, a raíz de la derrota, se mantiene con siete unidades.

En el comienzo del partido, la visita arrancó mejor con precisión y prolijidad en los pases, gracias a la buena labor de Iván Marcone y Lucas Romero como responsables de la circulación de la pelota.

Racing, por su parte, estuvo incómodo para manejar la pelota, aunque por momentos insinuó por derecha con Facundo Mura y Gabriel Hauche.

A los 8 minutos, un córner de Vecchio desde la derecha fue desviado de cabeza por Sigali, la pelota le quedó alta al “Demonio” Hauche, quien ensayó una chilena para la apertura del marcador.

El gol en contra hizo despertar a la visita, que no sintió el golpe y siguió buscando el arco rival con un correcto manejo de la pelota, pero con poca profundidad, sin ser vertical y sin incomodar al arquero Gastón “Chila” Gómez.

El “Rojo” se fue desinflando futbolísticamente de a poco y se mostró flojo en defensa cada vez que llegó la “Academia”, equipo que se fortaleció en el mediocampo y en ataque, sector en el que pudo ser vertical y generar varias situaciones de peligro

En el comienzo de la segunda etapa, los dirigidos por el entrenador Eduardo Domínguez salieron obligados a intentar dar vuelta el resultado. Y con más ganas que fútbol crearon algunas chances con buenas intervenciones de Gómez.

El desarrollo del partido, al igual que los primeros 45 minutos, fue friccionado y jugado “cuerpo a cuerpo”, típico de clásico, en el que Racing se defendió sin tener la pelota en su poder, mientras que Independiente buscó el empate sin la claridad necesaria.

Hasta el último minuto de juego, el elenco visitante buscó el empate, sin criterio y con ganas, ante un conjunto “albiceleste” que se hizo fuerte en defensa y se quedó con tres puntos vitales para continuar cerca de la cima.

En la próxima jornada (8va.) Racing visitará a Newells Old Boys, mientras que Independiente recibirá a Rosario Central. Ambos partidos se disputarán el sábado entrante.