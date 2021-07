Liga Profesional: Rechazaron el pedido de Boca y hoy juega con juveniles ante San Lorenzo

La Liga Profesional de Fútbol rechazó ayer el pedido de Boca para postergar el partido ante San Lorenzo, que se jugará hoy a las 21 en la Bombonera. De esta manera, el Xeneize deberá presentarse nuevamente con los jugadores de la Reserva.

La dirigencia había solicitado trasladar el encuentro para el miércoles o jueves, cuando el plantel que dirige Miguel Ángel Russo ya hubiera terminado el aislamiento. La misma negativa había recibido tras solicitar la suspensión del compromiso disputado el sábado frente a Banfield en el Sur.

Lo único que la Liga Profesional de Fútbol le aceptó al Xeneize fue postergar el partido de Reserva que mañana también debían jugar Boca y San Lorenzo. En tanto, se indicó que el duelo de la siguiente jornada de la misma categoría frente a Talleres todavía no tiene programación fijada.

El Xeneize volverá a ser dirigido por Sebastián Battaglia y contará con los chicos de la Reserva, que vienen de empatar 0 a 0 contra Banfield en el Sur.

El once sería con: Agustín Lastra; Eros Mancuso, Balthazar Bernardi, Gabriel Aranda, Valentín Barco; Rodrigo Montes, Ezequiel Fernández, Gabriel Vega, Vicente Taborda, Israel Escalante y Erik Bodencer.

El Ciclón formaría con Sebastián Torrico; Gino Peruzzi; Francisco Flores, Federico Gattoni, Rojas; Julián Palacios, Yeison Gordillo, Néstor Ortigoza, Alexis Sabella; Alexander Díaz y Nicolás ‘Uvita’ Fernández. Aunque no se descarta el ingreso de los Mellis Romero por Sabella y Díaz.