Liga Profesional: River le ganó a Talleres la final anticipada y sueña

River dio otro paso más en su lucha por conquistar la Liga Profesional. El Millonario, que jugó con un jugador menos en casi todo el partido, se impuso por 2-0 a Talleres en la final anticipada, en Córdoba, con goles de Robert Rojas y Braian Romero.



El equipo de Gallardo, puntero, le sacó 7 puntos al conjunto cordobés.

El encuentro, en un marco imponente de hinchas en el Mario Alberto Kempes, no dio respiro desde el inicio, al punto tal de que, a los dos minutos, Julián Álvarez casi marca un gol olímpico. El primer gran quiebre del partido fue la expulsión de Felipe Peña Biafore. El defensor juvenil del Millonario vio la roja por un planchazo a Juan Méndez, a los 7 minutos.

La situación cambió todos los planes de Marcelo Gallardo: Enzo Pérez pasó a la defensa y más allá de todo, River llevó peligro. A los 20 minutos, Guido Herrera salvó un remate abajo del arco de Julián Álvarez.

El Millonario logró abrir el marcador, gracias a una indicación puntual de Marcelo Gallardo. El Millonario jugó corto en un tiro libre: Santiago Simón tiró el centro desde la derecha y Robert Rojas la empujó abajo del arco para el 1-0.

En el inicio de la segunda mitad, Talleres casi llega al empate con un remate de Diego Valoyes. Más allá de eso, el conjunto local controló la posesión de la pelota, pero no llegó al arco de Franco Armani.

River aguardaba para contragolpear. Y así logró estirar la ventaja: en una contra letal, Julián Álvarez se sacó de encima de Rodrigo Villagra y dejó mano a mano a Braian Romero, quien anotó el 2-0 para el Millonario.

Talleres no tuvo respuesta en lo que quedó del encuentro: apenas contó con un cabezazo de Auzqui sobre el final. El equipo de Marcelo Gallardo se quedó con la victoria clave. Con 39 puntos, continúa siendo líder de la Liga Profesional y le sacó 7 unidades de ventaja a Talleres. Mientras, Boca está tercero, con 30. El Millonario dio otro paso más y sueña con el título, cuando restan ocho fechas.