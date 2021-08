Liga Profesional: River volvió al triunfo ante un Vélez desconocido

El Millonario jugó con titulares y ganó 2-0 en el Monumental con un penal de Enzo Fernández y otro tanto de Romero, para motivarse antes de la revancha con Mineiro. Angileri salió lesionado. El Fortín profundizó su crisis.

Enzo Fernández y Brian Romero los goleadores de River.



River superó por 2-0 a Vélez este sábado en el Monumental, por la sexta fecha de la Liga Profesional: Marcelo Gallardo eligió disputar el pleito con titulares, recuperó la sonrisa tras cuatro encuentros sin éxitos y se entonó antes de la revancha con Atlético Mineiro por la Copa Libertadores 2021, aunque ganó preocupación por la lesión de Fabrizio Angileri.

Las primeras instancias del encuentro transcurrieron con vértigo, con el equipo de Marcelo Gallardo tomó el dominio pero no por eso evitó pasar zozobra. Antes del minuto, Braian Romero quedó mano a mano con Lucas Hoyos, que le ganó el duelo, y enseguida Agustín Bouzat tuvo un remate que se fue muy cerca.

Después, ya con un trámite equilibrado, hubo polémica. Pasada la media hora, Juan Lucero tiró un centro desde la izquierda que desvió con la mano Paulo Díaz. ¿Era penal? El árbitro Pablo Echavarría no llegó a advertirlo.

El complemento se inició muy favorable al Millonario: Francisco Ortega, que volvía junto a Thiago Almada de los Juegos Olímpicos de Tokio, le cometió penal a Milton Casco sobre la línea y Enzo Fernández lo cambió por gol a los cuatro minutos con un tiro a la derecha de Hoyos. Romero pudo aumentar y su tiro se fue cerca, y luego llegó la salida obligada de Angileri con muestras de dolor en el isquiotibial.

En el cierre se activó el desarrollo, cuando Federico Mancuello ejecutó un tiro libre muy cerca y Romero aumentó a los 45 definiendo ante Hoyos tras ganar en una serie de rechazos. Ni la del final le salió al conjunto de Mauricio Pellegrino: lo intentó Luca Orellano y lo frustró Franco Armani.

Así, el Millonario recobró confianza pensando en lo que viene -el tiempo dirá si valió la pena quemar piernas y sufrir una posible lesión por ello- y el Fortín profundiza un inicio paupérrimo en el certamen, en el que aún no ganó y ni siquiera pudo convertir.