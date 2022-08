Liga Profesional: San Lorenzo le ganó a Racing en Avellaneda

En un clásico lleno de condimentos, San Lorenzo venció 2-1 a Racing en el Cilindro de Avellaneda. Con este resultado, los de Rubén Darío Insúa quedaron octavos con 23 puntos conseguidos, mientras que los de Fernando Gago se encuentran en la séptima plaza, con 24 unidades cosechadas.

Vombergar le dió la victoria al “Ciclón” / Foto: Julián Álvarez





En un primer tiempo donde los espacios no abundaron y las emociones brillaron por su ausencia, la paridad fue el común denominador. Si bien los dueños de casa contaron con la mayor posesión de la pelota, en ningún momento pudieron transformar dicha superioridad en situaciones de gol. Por su parte, el Ciclón saltó a los primeros 45 minutos con una idea clara: orden táctico. A lo largo de toda la primera mitad, los movimientos y ajustes defensivos de los de Insúa no dejaron jugar a los locales, pero a la hora de la transición ofensiva y de buscar el arco contrario, este le quedaba muy lejos y tampoco contó con chances de marcar.

Ya en el complemento, la historia fue otra. A tan sólo cinco minutos de haber comenzado la segunda mitad, Ezequiel Cerutti arrojó un centro venenoso al corazón del área racinguista, Andrés Vombergar impuso su físico para bajar la número cinco a Juan Ignacio Méndez, quien la controló con el pecho y de volea infló la red.

Todo iba a empeorar para los de Gago rápidamente. A los 9 minutos, Tomás Chancalay, quien había entrado para disputar los últimos 45 minutos a pleno, fue a disputar una pelota con Agustín Giay, y cuando se estaba levantando el atacante pisó de forma intencional la pierna del futbolista azulgrana. En primera instancia, el árbitro solamente le mostró la tarjeta amarilla, pero el VAR intervino, lo llamó y tras revisarla decidió cambiar su decisión y sacarle la roja. Así, la Academia tuvo que jugar más de 40 minutos con un hombre menos y abajo en el marcador.

No obstante, Racing iba a hacer valer la localía, con gran ímpetu pareció no sentir el golpe e iba a poner cifras iguales al minuto 19, cuando Eugenio Mena puso un preciso centro desde la izquierda para la aparición en soledad de Enzo Copetti, quien se arrojó en una especie de palomita y con un gran cabezazo dibujó el 1-1 parcial.

Pero la alegría le iba a durar poco a los de Avellaneda. A los 27 minutos y tras un pelotazo largo, Andrés Vombergar peleó una pelota ante Mena, de cabeza se la logró llevar y cuando quedó mano a mano con Gabriel Aria, quien salió desesperado a achicarle el ángulo de tiro, el goleador azulgrana definió con gran sutileza por el costado de la inmensidad del arquero chileno para poner nuevamente arriba a los de Boedo y así llevarse los tres puntos del Cilindro.

Sin embargo, cuando el partido agonizaba, a los 42 minutos, iba a ver otra mala noticia para Racing: Leonardo SIgali iba a ser expulsado gracias a la intervención del VAR por un planchazo al tobillo izquierdo de Adam Bareiro, quien tuvo que salir lesionado del campo de juego.

En la próxima jornada (16ta.) Racing visitará a Talleres de Córdoba, mientras que San Lorenzo recibirá a Rosario Central, ambos encuentros a jugarse el sábado entrante.