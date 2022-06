Liga Profesional: Sarmiento le ganó a Patronato y sube

El Verde de Junín venció por 3-1 al Patrón por la fecha 4 en la Liga Profesional 2022.

Sarmiento le ganó 3-1 a Patronato por la fecha 4 de la Liga Profesional 2022 en el Estadio Eva Perón y con el arbitraje de Darío Herrera. Con este resultado, los de Junín escalaron a la séptima posición con 6 puntos conseguidos, mientras que los de Facundo Sava caen en la decimonovena plaza, con 4 unidades registradas.



Arsenal y Talleres empataron en Sarandí



Este sábado comenzó la cuarta fecha de la Liga Profesional con empate 1-1 entre Arsenal y Talleres. Sebastián Lomónaco puso en ventaja al Arse, de penal; mientras que Gonzalo Goñi, en contra, igualó para los cordobeses. Jugaron en el estadio Julio Humberto Grondona.

La actividad en la máxima división del fútbol argentino sigue sin descanso, la cuarta fecha de la Liga Profesional, que tiene como líderes a Estudiantes, Platense y Newell’s hasta el momento. Boca visitará a Barracas Central en All Boys, mientras que River jugará en Santa Fe ante Unión. A continuación, los partidos para este domingo.

Domingo 19 de junio: 13.00 Tigre vs. Banfield, 15.30 Lanús vs. Colón, 15.30 Huracán vs. Atlético Tucumán, 18.00 Unión vs. River, 20.30 Barracas Central vs. Boca.