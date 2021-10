Liga Provincial Femenina U17: Paracao Campeón y Parque Sur fue tercero

El Club Atlético Paracao de la ciudad de Paraná se coronó campeón de la Copa de Oro de la Liga Provincial Femenina de la categoría U17 tras quedarse con el Cuadrangular Final en una atrapante definición en la última jornada en el estadio Coloso del Sur. Las chicas de Parque Sur terminaron en 3er lugar tras derrotar a Urquiza de Santa Elena.

Foto Archivo



El conjunto dirigido por Simón Gómez derrotó en el juego decisivo por 54 a 50 a Estudiantes de Paraná en una gran labor colectiva frente a un rival que llegaba invicto.

La goleadora de Paracao fue Vale Fernández, con 14 puntos y 11 rebotes, y Camila Muñoz, autora de 10 tantos, 9 recobres y 2 asistencias, sobresalieron en el ganador, mientras que en el CAE lo mejor pasó por las manos de Evangelina Ramos, que aportó 13 unidades. Los parciales del encuentro fueron 16-12, 28-22 y 47-33.

De esta manera, Paracao terminó con récord de dos victorias y una caída en la definición, al igual que Estudiantes; no obstante, en el mano a mano la ventaja es para el elenco del Sur paranaense. El tercer puesto fue para Parque Sur, que el domingo superó 67 a 43 a Urquiza de Santa Elena con una brillante actuación de Clara Montañana, con 19 puntos, 7 rebotes, 3 robos y 3 asistencias.

RESULTADOS DEL FINAL FOUR:

Viernes 22/10: Parque Sur 36 vs C.A.E 50, Paracao 48 vs Urquiza 52.

Sábado 23/10: C.A.E 72 vs Urquiza 59, Paracao 70 vs Parque Sur 61.

Domingo 24/10: Parque Sur 67 vs Urquiza 43; Paracao 54 vs C.A.E 50.