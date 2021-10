Liga Provincial: Las chicas de la U15 de Rocamora debutan en el cuadrangular final

Este viernes en Paraná arranca la acción que durará tres jornadas y otorga el título provincial de la categoría U15 Femenina que organiza la Federación Entrerriana de Basquetbol. Se jugará en el gimnasio de C.A.E. entre los equipos de Paracao, Zaninetti, Rocamora y el anfitrión Estudiantes. Las Rojitas debutan este viernes desde las 20:30hs ante Zaninetti de nuestra ciudad. Se podrá ver por streaming de la Federación Entrerriana.



En un año atípico para el básquet formativo de la provincia, en el Estadio de Estudiante de Paraná saldrá el campeón Provincial de la categoría Sub 15. Las dirigidas por Gonzalo Jacquet debutarán este viernes ante Zaninetti de nuestra ciudad.



El plantel conformado por: Felicita Bruchez Caffa; Lucia Larrea Pichelli; Maitena Baleani Ibarrola; Florencia Fernández; Maitena Marello; Avril Torres; Melanie Lanconi; Anabella Dutra; Agustina Dutra; Candela Umpierrez; Leila Rodríguez; Lara Landi Garnier; Milana Quintana. El cuerpo técnico está conformado por Gonzalo Jacquet (Entrenador), Leonardo Domínguez (Asistente) e Irina Figueroa (Preparadora Física). Acompañados por Miriam Bordet, delegada y vicepresidenta del Club.

La programación

Viernes 8: 18:30hs. Estudiantes vs. Paracao, 20:30hs. Zaninetti vs. Rocamora.

Sábado 9: 17:30hs. Paracao vs. Rocamora, 19:30hs. Estudiantes vs. Zaninetti.

Domingo 10: 10:30hs. Paracao vs. Zaninetti, 12:30hs. Estudiantes vs. Rocamora.