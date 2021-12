Liga Provincial: Los Rojitos U13 van en busca de la Copa de Oro

El Tomás de Rocamora comenzará a jugar el cuadrangular final de la Copa de Oro provincial de U13 masculina desde este viernes en Rosario del Tala. El certamen contará con la participación de Juventud Unida y Neptunia, ambos de Gualeguaychú, y el anfitrión Atlético Rosario del Tala.

Los dirigidos por Joaquín Diaz vienen de una gran fase regular e intentarán lograr el título provincial, algo que se ha negado en los últimos años. Mas allá del resultado, el objetivo de desarrollar jugadores sigue siendo el norte definido para la Institución a corto y largo plazo, inculcando desde la cantera respeto y honestidad. Se podrá ganar o perder dentro del rectángulo, pero sí somos vencedores y ganadores es por todo lo que pudimos realizar dentro y fuera de las canchas.

Programación

Viernes 10, 18:00hs: Juventud Unida vs. Rocamora, 20:00hs: Atlético Tala vs. Neptunia.

Sábado 11: 18:00hs: Rocamora vs. Neptunia, 20:00hs: Atlético Tala vs. Juventud Unida.

Domingo 12: 18:00hs: Neptunia vs. Juventud Unida, 20:00hs: Atlético Tala vs. Rocamora.

El plantel: Santini Pascual, Santini Nicolás, Michel Máximo, Respaud Valentin, Titievsky Baltazar, Fernández Felipe, Squivo Yahir, Boxler Esteban, Aguilar Ignacio, Bercovich Manuel, Linares Thiago, Vittone Máximo, Entrenador: Joaquín Diaz.