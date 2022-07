Liga Provincial: Regatas y Parque Sur van a Paraná por la Copa de Oro

La Liga Provincial de Clubes masculina U15, tiene a sus finalistas e irán en busca de la Copa de Oro, el fin de semana del 8, 9 y 10 de julio en la capital de la provincia entrerriana.



Estudiantes de Paraná será el organizador y los demás equipos que disputarán el cuadrangular, son Neptunia de Gualeguaychú, Parque Sur y Regatas de Concepción del Uruguay.

Los dirigidos técnicamente por Alejandro Burgos, acompañado de Cristian Domínguez como asistente técnico y Juan Quino, preparador físico, viajan a Paraná en la mañana del viernes, con toda la ilusión de conseguir la Copa de Oro.

Los dirigidos por Iván Paolazzi y Eduardo Lali Biaggi también irán por conseguir el máximo lauro a nivel provincial.

El fixture ya programado es el siguiente:

VIERNES 8/07 – 18:30 hs, Parque Sur vs. Regatas – 20:30 hs, Estudiantes vs. Neptunia.

SÁBADO 9/07 – 18:00 hs, Neptunia vs. Parque Sur – 20:00 hs, Estudiantes vs. Regatas.

DOMINGO 10/07 – 10:00 hs, Neptunia vs. Regatas – 12:00 hs, Estudiantes vs. Parque Sur.