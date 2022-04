Liga Sudamericana: Victoria “La China” Lara se suma a Rocamora

Victoria “La China” Lara es la nueva incorporación del Tomás de Rocamora para disputar la Liga Sudamericana que se disputará en Concepción del Uruguay entre el 28 y 30 de abril. Victoria es una gran referente del básquet a nivel nacional, fue parte de los seleccionados de las categorías U18 y U19. Su último paso fue en jugando en la Liga Femenina en Riachuelo de La Rioja donde llegó a cuartos de final.

“La China” Lara es la nueva incorporación de Rocamora para disputar la Liga Sudamericana A sus 25 años, Nacida en San Martín de los Andes, cuenta de este nuevo desafío “La verdad que es una gran oportunidad sumarme al club para jugar la Liga Sudamericana, poder competir en torneos a nivel internacional me parece super importante así que estoy agradecida con el club de haberme tenido en cuenta para esta experiencia”.

La Ala Pívot de 1,76, en el 2017 pasó por la Estrella de Berisso donde compartió cancha con Antonella González, en el 2018 tuvo la posibilidad de jugar en Quimsa de Santiago Del Estero donde se consagró Campeona de la Liga Nacional. En 2014 y 2015 fue parte de los equipos Nacionales de categorías U18 y U19, donde también Jugó un pre mundial en Colorado, Estados Unidos y quedando terceras, lo que le dio la plaza para poder ir a jugar el mundial de Rusia 2015. “En cuanto a mi aporte para el equipo espero poder acoplarme y sumar desde donde me toque. Entiendo que es un equipo muy intenso y espero poder desde mi juego sumarle a eso, en defensa dejar todo y en ataque poder generar juego y tal vez sumar una vía más de gol”.

“La China también cuenta de Rocamora , equipo que enfrentó en más de una oportunidad. “Siempre fue un club que me gustó, sé cómo trabajan porque tuve la oportunidad de conocer y jugar con “Anto” en Berisso (2017). Aparte se viene demostrando el gran trabajo que hacen en las ligas que pasaron, equipos competitivos, organizados y lo más importante desarrollando jugadoras locales, lo que permite que el básquet siga creciendo aún más.